Смертельное ДТП в Каменском районе: один человек погиб, четверо пострадали Фото: материалы пресс-служб.

22 июля в 9:33 на 77 м километре автодороги Чернь - Медведки в Каменском районе Тульской области произошло серьезное дорожно транспортное происшествие.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «БМВ 520i», которым управлял 40-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Рено» погиб. Различные травмы получили еще четыре человека: пассажир «Рено» - 57-летняя женщина, а также водитель и пассажиры «БМВ» - 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.