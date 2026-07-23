Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2026 12:40

Смертельное ДТП в Каменском районе: один человек погиб, четверо пострадали

Выживших госпитализировали
Игорь КОПЫТОВ
Смертельное ДТП в Каменском районе: один человек погиб, четверо пострадали

Смертельное ДТП в Каменском районе: один человек погиб, четверо пострадали

Фото: материалы пресс-служб.

22 июля в 9:33 на 77 м километре автодороги Чернь - Медведки в Каменском районе Тульской области произошло серьезное дорожно транспортное происшествие.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем «БМВ 520i», которым управлял 40-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Рено» погиб. Различные травмы получили еще четыре человека: пассажир «Рено» - 57-летняя женщина, а также водитель и пассажиры «БМВ» - 41-летняя женщина и 11-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.