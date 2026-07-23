127 туляков пострадали за неделю от нападений клещей Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей в Тульской области в медицинские учреждения региона обратились 127 человек, включая 23 ребенка.

Всего с начала сезона в регионе зафиксировано 2464 обращения. Это на 8% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего паукообразные кусают туляков на садовых участках — почти в половине случаев, а также во дворах частных и многоквартирных домов.

Медики напоминают о необходимости обследования снятых клещей: из 2680 исследованных особей в 17,6% обнаружены боррелии.

Акарицидная обработка уже охватила более 1,6 тысячи гектаров, включая территории детских лагерей. Профилактические мероприятия продолжаются.