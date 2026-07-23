Туляк Алексей Воробьев продал особняк в Голливуде Фото: Алексей ФОКИН.

Уроженец Тульской области, актер и музыкант Алексей Воробьев продал свой дом на Голливудских Холмах. По имеющейся информации, сделка заключена за 1,6 миллиона долларов - это на 20% ниже первоначальной цены: год назад недвижимость выставляли на продажу за 2 миллиона.

Вилла площадью 237 кв. м расположена в районе, где живут голливудские звезды. В доме две спальни, две ванные комнаты и гараж.

В прошлом году артист уже пробовал сдавать недвижимость в аренду, и доход составлял около 8 тысяч долларов в месяц, однако инвестиция не окупилась. Кроме того, Воробьев получил штраф за нарушение правил пожарной безопасности.

Сейчас Алексей Воробьев вместе с супругой живет в другом доме, который был куплен в 2021 году, а нынешней весной его заложили для получения кредита.