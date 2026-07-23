Под Орловским путепроводом в Туле ограничат движение на три ночи Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает об ограничении движения транспорта в связи с реконструкцией Орловского путепровода.

С 24 по 26 июля ежедневно с 22:00 до 06:00 будет закрыт проезд всех видов транспорта под путепроводом по улице Рязанской.

Легковой транспорт сможет следовать по объездным маршрутам, для грузового предусмотрены второстепенные улицы. Информация об ограничении для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта внесена в систему «Росдормониторинг».

Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом временных изменений.