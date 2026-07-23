В Узловском суде Тульской области рассмотрят дело о немаркированной жидкости для вейпов Фото: Алексей ФОКИН.

Узловский районный суд назначил судебное заседание по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняют в приобретении и хранении немаркированной никотинсодержащей жидкости в целях сбыта — сумма изъятого превысила 2 млн рублей.

По данным следствия, с июля по август, будучи индивидуальным предпринимателем, она торговала табачной продукцией в павильоне «VAРЕ Табак» на улице Октябрьская в Узловой. В этот период она приобрела у неустановленного лица не менее 1087 флаконов жидкости. Товар не имел специальных кодов и не был зарегистрирован в установленном порядке. Женщина хранила его в павильоне, планируя продать. Но сотрудники правоохранительных органов провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли продукцию.

В итоге общая стоимость изъятого составила более 2 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер и грозит крупным штрафом.