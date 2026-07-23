Житель Калуги оштрафован на 120 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ГИБДД в Суворовском районе Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор по делу о покушении на дачу взятки. Виновным признан 39 летний житель Калуги.

По данным суда, 14 мая в селе Песковатское Суворовского района мужчина пытался избежать ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Для этого он предложил инспекторам ГИБДД взятку - 20 тысяч рублей. Деньги подсудимый спрятал в карман пассажирского сиденья патрульного автомобиля. Сотрудники полиции отказались от денег и сообщили о происшествии в дежурную часть.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.