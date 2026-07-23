Туляк получил 9 месяцев колонии за кражу 12 банок кофе Фото: Алексей ФОКИН.

В Ясногорском районе суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого местного жителя.

Вечером 20 ноября прошлого года мужчина находился в торговом зале магазина «Верный» в Ясногорске. Там он собрал 12 банок кофе и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, спрятал их под куртку. Минуя кассу, он покинул магазин, не оплатив товар. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд, учитывая наличие рецидива преступлений (10 эпизодов), назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.