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НовостиПроисшествия23 июля 2026 9:58

Туляк получил 9 месяцев колонии за кражу 12 банок кофе

Ранее у мужчины уже было 10 судимостей
Анна КОНЕВА
Туляк получил 9 месяцев колонии за кражу 12 банок кофе

Туляк получил 9 месяцев колонии за кражу 12 банок кофе

Фото: Алексей ФОКИН.

В Ясногорском районе суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого местного жителя.

Вечером 20 ноября прошлого года мужчина находился в торговом зале магазина «Верный» в Ясногорске. Там он собрал 12 банок кофе и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, спрятал их под куртку. Минуя кассу, он покинул магазин, не оплатив товар. Ущерб составил более 6 тысяч рублей.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд, учитывая наличие рецидива преступлений (10 эпизодов), назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.