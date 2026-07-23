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НовостиПроисшествия23 июля 2026 9:12

В Кимовске мужчине назначили 10 месяцев ограничения свободы за избиение знакомой

Потерпевшей были причинены серьезные травмы
Игорь КОПЫТОВ
В Кимовске мужчине назначили 10 месяцев ограничения свободы за избиение знакомой

В Кимовске мужчине назначили 10 месяцев ограничения свободы за избиение знакомой

Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья в Кимовске вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

7 апреля вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой в Кимовске, на почве личных неприязненных отношений ударил женщину кулаком в лицо. В результате потерпевшей были причинены серьезные травмы: перелом передней и латеральной стенок левой верхнечелюстной пазухи, нижней стенки левой орбиты, а также кровоподтек на лице.

Суд назначил кимовчанину наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.