Трех женщин оштрафовали за хранение немаркированных сигарет на сумму свыше 3 млн рублей в Ефремове Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу о незаконном обороте табачных изделий. Виновными признаны три местные жительницы - индивидуальный предприниматель и две ее сотрудницы.

Как установил суд, с октября 2025-го по февраль 2026 года женщины по предварительному сговору хранили на арендованном складе в Ефремове более 21 тысячи пачек немаркированных сигарет - товар готовили к продаже. Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Общая стоимость изъятой продукции превысила 3 миллиона рублей.

Подсудимых признали виновными за хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил каждой из женщин штраф - от 100 до 500 тысяч рублей.