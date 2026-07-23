В Тульской области потушили три пожара Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки, 22 июля, в Тульской области сотрудники МЧС России потушили три техногенных пожара. В деревне Петрищево Белевского района загорелась баня - площадь возгорания составила 80 квадратных метров. С огнем боролись 5 огнеборцев, было задействовано 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Ещё один пожар произошел в Узловой на улице Полярная: загорелись гараж и находившийся в нем автомобиль. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Пострадавших также не зафиксировано.

Третий случай произошел в деревне Филимоново Одоевского района - загорелся трактор. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных. На место выезжали 3 спасателя и 2 единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет.

Кроме того, спасатели МЧС России участвовали в ликвидации последствий четырех дорожно транспортных происшествий. ДТП зафиксированы в городском округе Тула, в городе Кимовск, а также в Каменском и Куркинском районах.