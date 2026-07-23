80-летняя жительница Щекино передала мошенникам более миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие сутки пятеро жителей Тульской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Жертвами злоумышленников стали туляки 43-80 лет. Общая сумма переведенных средств превысила 2 млн рублей.

Наибольший ущерб понесла 80-летняя пенсионерка из Щекино. По данным полиции, неизвестные в течение нескольких дней связывались с женщиной по телефону и через мессенджеры. Они убедили её, что мошенники пытаются похитить деньги с её счетов, и для сохранения накоплений их необходимо передать «доверенному лицу».

В результате потерпевшая встретилась с курьером и отдала ему 1 миллион 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.