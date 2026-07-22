23 июля в Туле без электричества останутся жители поселков Октябрский и Южный

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 118, 120, 120-а; ул. Калужское ш., 3; АЗС Калужское шоссе 2-а; ул. Пролетарская, 1б;
с 9:00 до 17:00 - п. Южный: ул. Шахтёрская, 45-а; ул. Зелёная, 1-13 (нечётн.), 13-г, 2-12 (чётн.), 2-а, 6-а; ул. Рабочая, 1-19 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 12-а; ул. Транспортная, 15-23 (нечётн.), 16-20 (чётн.); п. Л. Толстого: ул. Л. Толстого, 12-72 (чётн.), 2, 2-а, 4, 6, 14-а, 20-а, 38-а;
с 9:00 до 17:30 - ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.), 189-а, 193-а; ул. Токарева, 38-46 (чётн.), 37; ул. Галкина, 224-272 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 207-а, 213-а, 244-а, 260-а, 260-б; ул. Железнодорожная, 7-а, 11-14; ул. Коляева, 1-11 (нечётн.).