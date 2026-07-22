Россельхознадзор выявил нарушения в работе тульского сельхозпредприятия с пестицидами Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело контрольное мероприятие в отношении ООО «Молчановское» из Каменского района Тульской области.

В ходе наблюдения установлено, что предприятие не внесло сведения о применении пестицидов и агрохимикатов в ФГИС «Сатурн». Это является нарушением требований Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В июле организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.