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НовостиОбщество22 июля 2026 14:38

Россельхознадзор выявил нарушения в работе тульского сельхозпредприятия с пестицидами

Организации объявили предостережение
Анна КОНЕВА
Россельхознадзор выявил нарушения в работе тульского сельхозпредприятия с пестицидами

Россельхознадзор выявил нарушения в работе тульского сельхозпредприятия с пестицидами

Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело контрольное мероприятие в отношении ООО «Молчановское» из Каменского района Тульской области.

В ходе наблюдения установлено, что предприятие не внесло сведения о применении пестицидов и агрохимикатов в ФГИС «Сатурн». Это является нарушением требований Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В июле организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.