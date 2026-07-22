320 часов обязательных работ за кражу запчастей получил мужчина в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд Тульской области вынес приговор обвиняемому в краже запчастей с автомобиля и экскаватора.

По данным суда, вечером 15 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе со знакомым приехал на мотоцикле в поселок Ширинский Новомосковского района. Там он тайно похитил запчасти из припаркованных на улице автомобиля и экскаватора. Из автомобиля злоумышленник демонтировал два аккумулятора, большие и маленькие боковые зеркала заднего вида вместе со стойками, а также набор инструментов. С экскаватора он снял два аккумулятора. Все похищенное мужчины погрузили в прицеп мотоцикла «Урал» и уехали с места преступления. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил 122 400 рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.