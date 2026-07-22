В Тульской области за полгода изъяли более 3,4 тысячи пачек сигарет Фото: Алексей ФОКИН.

В первом полугодии 2026 года управление Роспотребнадзора по Тульской области провело работу по борьбе с незаконным оборотом табачной продукции и вейпов. Сотрудники ведомства проверили около двухсот торговых точек.

Наиболее частыми нарушениями в регионе стали отсутствие маркировки, неправильная работа касс и открытая выкладка сигарет у кассовой зоны. Всего изъято свыше 3,4 тысячи пачек сигарет и других табачных изделий — почти 10 тысяч сигарет в пересчёте на штуки.

Ведомство направило в суд 35 исков против владельцев сайтов, осуществлявших дистанционную продажу сигарет и вейпов, из них 17 — о блокировке ресурсов.

Суд удовлетворил большинство требований. Кроме того, Роспотребнадзор провёл профилактические беседы с сотней предпринимателей. По итогам полугодия число нарушений при продаже табака в регионе сократилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.