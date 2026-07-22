Тульские фиджитал-атлеты вошли в десятку сильнейших на Кубке России

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Раменском прошел Кубок России по фиджитал спорту в дисциплине «двоеборье – тактическая стрельба». Участниками соревнований стали команды из Ульяновской, Рязанской, Московской, Ростовской, Калининградской и Тульской областей, а также из республик Калмыкия, Коми и Татарстан.
Формат турнира предполагал два этапа: сначала команды соревновались в тактическом симуляторе Counter-Strike 2, после чего переходили к реальному бою на лазертаг-площадке.
По итогам турнира представители Тульской области заняли место в десятке сильнейших команд.