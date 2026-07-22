В Туле мужчине назначили обязательные работы за неуплату алиментов Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья Зареченского судебного района Тулы вынес решение по делу об административном правонарушении. Мужчину признали виновным и назначили ему 20 часов обязательных работ.

Как установил суд, туляк, будучи родителем несовершеннолетнего ребенка, обязан был выплачивать алименты. Однако в течение более чем двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства он не перечислял денежные средства - при этом мужчина был трудоспособен, а уважительных причин для неуплаты не имелось. За период с января по июнь задолженность достигла более 66 135 рублей.

На суде он признал вину и более того, к моменту рассмотрения дела задолженность по алиментам была погашена полностью.

Постановление пока не вступило в законную силу.