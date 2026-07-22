Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Ясногорск и Плавск Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ковчег с частью мощей святой Матроны Московской в августе побывает в двух городах Тульской области.

Со 2 по 9 августа святыня будет находиться в храме в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Ясногорске (ул. Льва Толстого, 11). Затем, с 10 по 16 августа, ковчег перевезут в Свято Сергиевский храм (церковь Сергия Радонежского) в Плавске (ул. Коммунаров, 48).

Приложиться к мощам верующие смогут ежедневно с 8:00 до 17:00. В храмах в эти дни будут совершать молебны с чтением акафиста.