Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 12:42

Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Ясногорск и Плавск Тульской области

В храмах в эти дни будут совершаться молебны с чтением акафиста
Игорь КОПЫТОВ
Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Ясногорск и Плавск Тульской области

Мощи блаженной Матроны Московской привезут в Ясногорск и Плавск Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ковчег с частью мощей святой Матроны Московской в августе побывает в двух городах Тульской области.

Со 2 по 9 августа святыня будет находиться в храме в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской в Ясногорске (ул. Льва Толстого, 11). Затем, с 10 по 16 августа, ковчег перевезут в Свято Сергиевский храм (церковь Сергия Радонежского) в Плавске (ул. Коммунаров, 48).

Приложиться к мощам верующие смогут ежедневно с 8:00 до 17:00. В храмах в эти дни будут совершать молебны с чтением акафиста.