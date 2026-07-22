Туляка осудили за удар ножом гостя во время застолья Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы вынес приговор в отношении 61-летнего местного жителя, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В октябре прошлого года подсудимый в своей квартире на улице Седова распивал спиртные напитки с тремя знакомыми. В ходе конфликта он нанес 33-летнему гостю удар кухонным ножом в живот.

Фигурант полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.