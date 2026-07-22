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НовостиОбщество22 июля 2026 11:50

29 единиц оружия изъяли у граждан росгвардейцы в Тульской области

В Тульской области прошла масштабная проверка
Игорь КОПЫТОВ
29 единиц оружия изъяли у граждан росгвардейцы в Тульской области

29 единиц оружия изъяли у граждан росгвардейцы в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб.

Сотрудники Управления Росгвардии по Тульской области провели порядка 400 проверок условий хранения оружия. В ходе мероприятий выявлено несколько нарушений: составлено 8 административных протоколов, а из незаконного оборота изъято 29 единиц оружия.

При этом жители региона добровольно сдали 4 единицы оружия. Всего от граждан и юридических лиц принято свыше 420 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия и боеприпасов. По ранее поданным обращениям сотрудники ведомства выдали более 160 лицензионно разрешительных документов.