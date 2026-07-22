23 июля в Туле отключат воду на трех улицах Фото: Анна КОНЕВА.

В четверг, 23 июля, с 10:00 на двух улицах в Туле будет прекращена подача холодной воды из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил АО «Тулагорводоканал».

Отключения коснутся улицы Баженова, д.д. 36 и 38, а также частного сектора на улице Л. Чайкиной и переулка Л. Чайкиной.

Ограничение подачи воды связано с проведением работ в переулке Баженова, д. 4.

После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по показателям мутности и содержания железа.