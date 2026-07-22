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НовостиОбщество22 июля 2026 11:01

23 июля в Туле отключат воду на трех улицах

Отключения начнутся с 10 утра
Анна КОНЕВА
23 июля в Туле отключат воду на трех улицах

23 июля в Туле отключат воду на трех улицах

Фото: Анна КОНЕВА.

В четверг, 23 июля, с 10:00 на двух улицах в Туле будет прекращена подача холодной воды из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил АО «Тулагорводоканал».

Отключения коснутся улицы Баженова, д.д. 36 и 38, а также частного сектора на улице Л. Чайкиной и переулка Л. Чайкиной.

Ограничение подачи воды связано с проведением работ в переулке Баженова, д. 4.

После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по показателям мутности и содержания железа.