23 июля в Туле отключат воду на трех улицах

Фото: Анна КОНЕВА.
В четверг, 23 июля, с 10:00 на двух улицах в Туле будет прекращена подача холодной воды из-за проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщил АО «Тулагорводоканал».
Отключения коснутся улицы Баженова, д.д. 36 и 38, а также частного сектора на улице Л. Чайкиной и переулка Л. Чайкиной.
Ограничение подачи воды связано с проведением работ в переулке Баженова, д. 4.
После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по показателям мутности и содержания железа.