В Туле суд взыскал с продавца задаток по предварительному договору купли продажи квартиры Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд города Тулы частично удовлетворил иск покупательницы к продавцу квартиры: с ответчика взыскана сумма задатка в размере 30 тысяч рублей, а также часть судебных и почтовых расходов.

В апреле стороны заключили предварительный договор купли продажи жилья. По условиям соглашения покупательница перечислила продавцу 30 тысяч рублей в качестве задатка и согласовала дату подписания основного договора. Продавец, в свою очередь, обязался предоставить документы на квартиру и снять с регистрационного учета третье лицо до заключения сделки. При нарушении договоренностей продавец должен был вернуть задаток в двойном размере. Однако продавец не выполнил свои обязательства, и покупательница отказалась от приобретения квартиры. При этом ответчик не вернул ей деньги, как того требовали условия договора.

Истец обратилась в суд и потребовала взыскать с продавца 60 тысяч рублей, а также компенсировать расходы на госпошлину и почтовые услуги.

Суд частично удовлетворил требования: взыскал с ответчика первоначальный задаток в сумме 30 тысяч рублей, снизил сумму возмещения госпошлины и полностью компенсировал почтовые расходы.

Решение не вступило в законную силу.