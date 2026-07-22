Прокуратура добилась выдачи справки на маткапитал жительнице Алексина Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению многодетной матери, которой отказали в выдаче справки о праве на областной материнский капитал.

Женщина обратилась за документом в 2025 году после рождения третьего ребенка, однако компетентный орган отказал ей из-за отсутствия непрерывной регистрации в Тульской области несмотря на то, что она фактически проживала в регионе в течение года до рождения ребенка.

Прокуратура направила в суд иск с требованием выдать необходимый документ. Суд требования удовлетворил. После вступления решения в законную силу заявительница сможет воспользоваться правом на получение областного материнского капитала.