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НовостиОбщество22 июля 2026 9:35

Суд запретил распространение информации на пяти интернет сайтах в Узловском районе Тульской области

В ближайшее время эти ресурсы будут заблокированы
Игорь КОПЫТОВ
Суд запретил распространение информации на пяти интернет‑сайтах в Узловском районе Тульской области

Суд запретил распространение информации на пяти интернет‑сайтах в Узловском районе Тульской области

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Узловский районный суд вынес решение о признании запрещенной к распространению на территории РФ информации, размещенной на пяти интернет ресурсах.

Прокуратура провела мониторинг сети Интернет и выявила сайты, предлагающие приобрести сим карты без предъявления паспорта и заключения договора. Все пять ресурсов находились в свободном доступе.

Размещенные на сайтах предложения нарушали требования закона: подобная деятельность влечет административную ответственность по статье 13.29 КоАП РФ. А открытый доступ несет серьезные риски: ее могут использовать в противоправных целях экстремистские и террористические структуры.

Административный истец обратился в суд с требованием признать информацию на этих страницах запрещенной, и суд удовлетворил заявление в полном объеме.