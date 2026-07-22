Житель Суворова попал на крупный штраф за мошенничество с социальным контрактом Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, признанного виновным в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

В марте прошлого года индивидуальный предприниматель заключил социальный контракт и получил от государства 350 тысяч рублей на приобретение оборудования для автосервиса. В ходе проверки выяснилось, что мужчина изначально не собирался выполнять условия договора и потратил выделенные средства на личные нужды.

В рамках предварительного расследования фигурант полностью признал вину и в полном объёме возместил причинённый ущерб. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.