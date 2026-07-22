В Узловой двое молодых людей обчистили чужую квартиру почти на 2 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники ОМВД России по Узловскому району раскрыли квартирную кражу, совершенную в ночь на 17 июля.

Утром того же дня в дежурную часть обратилась 56-летняя жительница города, которая сообщила, что накануне неизвестные проникли в её квартиру на первом этаже дома на улице Циолковского. Из помещения исчезли 1 800 000 рублей, три золотых кольца и два флакона духов.

На место выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты провели осмотр, изъяли следы обуви и рук, изучили записи камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых — ими оказались двое местных жителей в возрасте 21 года. Обоих задержали.

Похищенные деньги и имущество изъяты и после процессуальных действий будут возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»). В отношении задержанных проводятся следственные действия.