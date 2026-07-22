Праздник в честь Дня ВМФ пройдет в тульском Музее Руднева 26 июля Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 июля в Музее В.Ф. Руднева состоится традиционный праздник «Под Андреевским флагом», приуроченный к 330-летию Военно-морского флота. Мероприятие откроется в 11:00 торжественной церемонией поднятия Андреевского флага и возложением цветов к захоронению контр-адмирала Всеволода Федоровича Руднева.

С 11:00 до 14:00 посещение музейной экспозиции будет бесплатным для всех гостей.

В 11:30 начнется концертная программа от Мемориального музея Н.И. Белобородова, а в 12:30 выступят артисты Тульской областной филармонии — трио «Куликово Поле» и Оксана Числова.

С 12 до 15 часов в музейном сквере будут работать интерактивные площадки: мастер-классы по сборке и разборке автомата, изготовлению корабликов в технике оригами, лепке из глины и аква-гриму, а также игровая программа для детей «Поднимаем паруса» с загадками, спортивными играми и перетягиванием каната. В это же время начнет работу полевая кухня.

В 14:00 запланирован показ документального фильма Алексея Денисова «Крейсер «Варяг». В 15:00 гостям предложат сборные экскурсии — обзорную и пешеходную «Дорогами попечителя храма».

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