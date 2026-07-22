Тула готовится ко второму этапу гонки Gran Fondo с раздельным стартом Фото: Алексей ФОКИН.

25 июля станет для Тулы днем командных стратегий, когда на лыжероллерной трассе имени Веденина в поселке Косая Гора пройдет второй этап Gran Fondo в формате командной разделки на время.

Участникам предстоит преодолеть 20 километров – восемь кругов по 2,5 км. Команда состоит из четырёх человек, итоговый результат определяется по времени третьего гонщика.

Стартовый городок на улице Максима Горького начнет работу в 10:30 с выдачи номеров. Забрать стартовый пакет может лично участник или представитель команды при наличии медицинских справок и дисклеймеров на всех членов команды.

В 11:50 будет объявлено построение и брифинг в стартовом коридоре. Гонка стартует в 12:00 волнами, а протокол стартовых волн станет известен за двое суток до события.

Церемония награждения запланирована на 14:00.

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