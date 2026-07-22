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НовостиПроисшествия22 июля 2026 7:32

Жительница Новомосковска получила тюремный срок за попытку передать наркотики в ИВС

Женщина проведет в заключении 8 лет
Анна КОНЕВА
Жительница Новомосковска получила тюремный срок за попытку передать наркотики в ИВС

Жительница Новомосковска получила тюремный срок за попытку передать наркотики в ИВС

Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский межрайонный суд вынес приговор в отношении 38-летней уроженки Новомосковска, признанной виновной в покушении на сбыт наркотиков в административном здании.

В мае 2026 года женщина по указанию знакомого, находившегося в изоляторе временного содержания в Кимовске, приобрела 0,4 грамма метадона и передала посылку с наркотиком помощнику дежурного. Однако при проверке содержимого сотрудники ИВС изъяли запрещенное вещество.

Суд приговорил её к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мобильный телефон, использованный при преступлении, конфискован.