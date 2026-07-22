Ограничения движения трамваев на улице Советской в Туле продлили до конца лета Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что на участке улицы Советской от проспекта Ленина до Фридриха Энгельса продолжается ремонт трамвайных путей.

С 20 июля активизированы работы на пересечении проспекта Ленина и Советской, где идет замена железобетонных плит межрельсового пространства. В связи с этим движение трамваев ограничено до 31 августа.

Трамваи следуют по измененным схемам:

- маршруты № 9, 10 идут через Демидовскую плотину и Красный перекоп;

- № 1 — до автовокзала через улицу Советскую и улицу Фридриха Энгельса;

- № 12 — через Чулковский путепровод;

- № 13 — по измененному маршруту с заездом на Автовокзал;

- № 14 — от Автовокзала до улицы Максима Горького.

Организовано челночное движение от Педуниверситета до Автовокзала.

Движение трамвая № 3 на время работ прекращено.

Маршруты № 6, 7, 11, 15 не меняются. Автобус № 83 следует через улицу Мосина и Павшинский мост.