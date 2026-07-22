Ограничения движения трамваев на улице Советской в Туле продлили до конца лета

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что на участке улицы Советской от проспекта Ленина до Фридриха Энгельса продолжается ремонт трамвайных путей.
С 20 июля активизированы работы на пересечении проспекта Ленина и Советской, где идет замена железобетонных плит межрельсового пространства. В связи с этим движение трамваев ограничено до 31 августа.
Трамваи следуют по измененным схемам:
- маршруты № 9, 10 идут через Демидовскую плотину и Красный перекоп;
- № 1 — до автовокзала через улицу Советскую и улицу Фридриха Энгельса;
- № 12 — через Чулковский путепровод;
- № 13 — по измененному маршруту с заездом на Автовокзал;
- № 14 — от Автовокзала до улицы Максима Горького.
Организовано челночное движение от Педуниверситета до Автовокзала.
Движение трамвая № 3 на время работ прекращено.
Маршруты № 6, 7, 11, 15 не меняются. Автобус № 83 следует через улицу Мосина и Павшинский мост.