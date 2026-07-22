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НовостиПроисшествия22 июля 2026 6:21

За сутки 21 июля в Тульской области потушили три пожара

Жертв и пострадавших нет
Анна КОНЕВА
За сутки 21 июля в Тульской области потушили три пожара

За сутки 21 июля в Тульской области потушили три пожара

Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в Тульской области не зафиксировано. Пожарным удалось ликвидировать три техногенных возгорания.

В поселке Хомяково в СНТ «6-ТОЗ» горела беседка. В Богородицке на улице Комсомольской тушили мусорный контейнер.

В Кимовске произошел пожар в квартире на четвертом этаже на улице Павлова. В итоге эвакуированы 10 человек, из них четверо детей, пострадавших нет.

Спасатели также привлекались к ликвидации последствий четырех ДТП: два случая в Ефремовском районе, по одному — в Щекинском районе и городе Донской.