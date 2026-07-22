За сутки 21 июля в Тульской области потушили три пожара

Фото: материалы пресс-служб.
За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в Тульской области не зафиксировано. Пожарным удалось ликвидировать три техногенных возгорания.
В поселке Хомяково в СНТ «6-ТОЗ» горела беседка. В Богородицке на улице Комсомольской тушили мусорный контейнер.
В Кимовске произошел пожар в квартире на четвертом этаже на улице Павлова. В итоге эвакуированы 10 человек, из них четверо детей, пострадавших нет.
Спасатели также привлекались к ликвидации последствий четырех ДТП: два случая в Ефремовском районе, по одному — в Щекинском районе и городе Донской.