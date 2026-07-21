22 июля в Туле без электричества останутся жители поселка Горелки и Лихвинки

Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 118,118-а, 120, 120-а; ул. Лесная опушка, 2-а, 12, 20; Калужское ш., 3, 3-а; Тополиный проезд, 10, АЗС пр. Ленина 130-а; АЗС Калужское шоссе 2-а;
с 9:00 до 17:00 - 1-й Лихвинский пр-зд, 10-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а; ул. Казанская, 2; ул. Колхозная, 1, 4-а, 4-в, 6-б, 8-б, 12-б, 14-б, 16, 16-а, 16-б; ул. Сафонова, 2, 4, 6, 8, 14, 15-23 (нечётн.); 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 22-42 (чётн.), 37-а, 41-а; ул. Ярославского, 5; 3-й Лихвинский пр-зд, 18; ул. Сафонова, 1-11 (нечётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 11; 9-й Лихвинский пр-зд, 28-а; ул. Первомайская, 24, 26; ул. С. Перовской, 40, 49; ул. Бундурина, 56;
с 9:00 до 17:30 - ул. Галкина, 25, 30, 30-а;
с 9:30 до 14:00 - п. Горелки: ул. Заречная, 1-45, 31-б; ул. Низинная, 1-33.