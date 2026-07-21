Получил наказание за передачу доступа к банковским счетам житель Суворовского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

По материалам дела, в феврале подсудимый, находясь у себя дома в Суворовском районе, из корыстных побуждений передал неизвестным лицам доступ к своим банковским счетам. Действуя через интернет, он сообщил злоумышленникам номера телефонов и коды подтверждения для входа в системы дистанционного банковского обслуживания двух банков - АО «ТБанк» и АО «Альфа-Банк». В результате этих действий со счетов потерпевшего по другому уголовному делу были переведены денежные средства на общую сумму более 398 000 рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 240 часов обязательных работ. Кроме того, мобильный телефон, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.