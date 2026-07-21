Житель Калуги оштрафован за попытку подкупа сотрудников ДПС в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд вынес приговор в отношении жителя Калуги, пытавшегося дать взятку сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Инцидент произошел 14 мая на автодороге «Калуга – Перемышль – Белев - Орел». Водитель, управлявший автомобилем с признаками алкогольного опьянения, пытался скрыться от инспекторов ДПС, но был остановлен.

Желая избежать ответственности, мужчина предложил инспекторам взятку в размере 20 тысяч рублей, положив деньги в патрульный автомобиль. Однако сотрудники полиции отказались от незаконного предложения и сообщили о попытке подкупа.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд признал его виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, за что и был оштрафован на 120 тысяч рублей. Кроме того, 20 тысяч рублей, которые являлись предметом взятки, конфискованы в доход государства.