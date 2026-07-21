В Туле пресечена попытка сбыта крупной партии наркотиков Фото: материалы пресс-служб.

В ходе оперативных мероприятий в квартире на улице Пушкинской областного центра был задержан местный житель. При обыске у безработного туляка были обнаружены и изъяты свертки с белым порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятое является синтетическим наркотическим средством - мефедроном. Общая масса обнаруженного вещества составила 6,12 грамма, что относится к крупному размеру согласно действующему законодательству.

По данным следствия, задержанный планировал распространить наркотические средства на территории города. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкции статьи предусматривают серьезное наказание — лишение свободы на срок до 20 лет.

Следствие продолжается, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.