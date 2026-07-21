Бывший руководитель почтового отделения оштрафована за присвоение денег в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Новомосковский районный суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи. Она признана виновной в присвоении денежных средств с использованием служебного положения.

По материалам дела, в марте подсудимая, занимая должность начальника отделения почтовой связи АО «Почта России», похитила из вверенных ей денежных средств организации 145 787 рублей. Кража была совершена в несколько приемов из сейфа и кассы почтового отделения.

В качестве наказания суд назначил женщине штраф в размере 250 000 рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск: с осужденной взыскана вся сумма причиненного ущерба.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.