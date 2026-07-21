В Большой Туле продолжается борьба с борщевиком Сосновского Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июля специалисты обрабатывали территорию деревни Липки Зареченского округа. Комплексный подход к борьбе с борщевиком включает как механическую, так и химическую обработку. Специалисты проводят окос территорий, перепашку земли трактором, срезают цветоносы серпом и применяют сертифицированные гербициды.

Эффективность борьбы зависит от стадии развития растения. На начальном этапе роста применяется обработка гербицидами, которые проникают через листья в корень, не нанося вреда окружающим растениям. В период цветения наиболее действенным методом является механическое удаление цветоносов, что предотвращает распространение семян.

Особую проблему представляют участки, за которыми не следят собственники. Борщевик активно распространяется как на частных, так и на муниципальных территориях. Для решения этой проблемы округ регулярно проводит объезды частных земель, составляет протоколы при выявлении нарушений и проводит разъяснительные беседы.

Современные технологии также задействованы в борьбе с сорняком: в этом году к обработке подключили искусственный интеллект, что должно повысить эффективность работ.