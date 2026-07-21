С 23 июля на Павшинском мосту в Туле изменится схема движения из-за ремонта Фото: Алексей ФОКИН.

В четверг, 23 июля, июля на Павшинском мосту в Туле временно изменится организация дорожного движения в связи с ремонтными работами. Ремонт будет выполнен в два этапа.

На первом этапе движение будет осуществляться по одной половине мосту: по крайней левой полосе в сторону улицы Мосина и по правой полосе в сторону Павшинского моста. Изменение продлится ориентировочно до середины сентября, затем работы перейдут на вторую половину. Полное завершение ремонта планируется к середине октября.

На весь период движение будет сохранено по двум полосам — по одной в каждом направлении. На подъездах установят дорожные знаки.

Водителей просят быть внимательными.