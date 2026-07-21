Владимир Путин отметил заслуги руководителя музея-усадьбы «Ясная Поляна» Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в числе которых - почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Высокой награды удостоена Екатерина Александровна Толстая, руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна». Ее многолетний труд и значительный вклад в развитие культуры и искусства получили признание на государственном уровне.

Музей-усадьба «Ясная Поляна» под руководством Екатерины Толстой остается не только гордостью Тульской области, но и важным культурным центром страны. Заповедник продолжает бережно хранить наследие великого писателя, привлекая тысячи туристов со всей России и из-за рубежа.

Руководство музеем требует особого таланта и преданности делу. Благодаря усилиям Екатерины Толстой, «Ясная Поляна» сохраняет свою уникальность и продолжает развиваться, оставаясь одним из самых посещаемых культурных объектов страны.