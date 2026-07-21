Назад в 50-е: в Музее «Тульские самовары» открывается ретро-выставка Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ретро-выставка «Мои 50-е...» приглашает всех желающих совершить увлекательное путешествие в середину XX века. Экспозиция, открывающаяся в Музее «Тульские самовары», воссоздает неповторимую атмосферу советской эпохи.

В основе выставки богатая коллекция Тульского областного краеведческого музея и семейные реликвии сотрудников учреждения. Посетители смогут увидеть около 120 уникальных экспонатов: от советских плакатов до предметов домашнего обихода, от изысканных украшений до повседневной одежды того времени.

Особое внимание уделено историческим событиям эпохи «оттепели». 1950-е годы стали временем значительных перемен в СССР: политических реформ, успехов в науке и культуре, масштабных проектов и противоречивых экспериментов в управлении страной.

Отдельная часть экспозиции посвящена самоварам - символам тульского мастерства. Посетители увидят три уникальных экспоната: самовар-«банку» производства завода «Штамп», самовар-«вазу» из Кольчугино и старинный самовар с клеймом тульского мастера Василия Сергеевича Котырева.

Выставка будет работать с 24 июля по 8 октября.

0+