За появление на людях в нетрезвом виде оштрафована жительница Киреевска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

19 июля в 16:45 женщина была замечена в состоянии сильного алкогольного опьянения около дома №12 в микрорайоне Брусяновский города Киреевска.

Гражданка имела шаткую походку, говорила невнятно, была неопрятно одета и источала резкий запах алкоголя. Такое поведение было расценено как оскорбление общественной нравственности.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. На судебном заседании она была признана виновной в совершении правонарушения.

В качестве наказания суд назначил штраф в размере 1000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.