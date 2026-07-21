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НовостиОбщество21 июля 2026 11:08

За появление на людях в нетрезвом виде оштрафована жительница Киреевска Тульской области

А могла бы вместо штрафа получить и 15 суток
Игорь КОПЫТОВ
За появление на людях в нетрезвом виде оштрафована жительница Киреевска Тульской области

За появление на людях в нетрезвом виде оштрафована жительница Киреевска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

19 июля в 16:45 женщина была замечена в состоянии сильного алкогольного опьянения около дома №12 в микрорайоне Брусяновский города Киреевска.

Гражданка имела шаткую походку, говорила невнятно, была неопрятно одета и источала резкий запах алкоголя. Такое поведение было расценено как оскорбление общественной нравственности.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении. На судебном заседании она была признана виновной в совершении правонарушения.

В качестве наказания суд назначил штраф в размере 1000 рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.