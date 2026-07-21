Роспотребнадзор Тульской области восстановил права потребителей на сумму более 30 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН.

В первом полугодии 2026 года Управление Роспотребнадзора по Тульской области подало 139 исков в защиту прав потребителей и дало 113 заключений в судах.

Основная часть исков (119) подана в защиту неопределенного круга потребителей — в связи с дистанционной продажей табачной и никотиносодержащей продукции, а также нарушениями в системе маркировки «Честный знак».

Кроме того, 20 исков поданы в защиту конкретных граждан — по вопросам торговли, туристических, культурно-развлекательных и медицинских услуг. Рассмотрено 89 исков, все удовлетворены. Еще 13 исков по конкретным гражданам также удовлетворены.

В результате восстановлены нарушенные права граждан, в их пользу присуждено более 30 миллионов рублей, из которых 798,5 тысячи рублей — компенсация морального вреда.