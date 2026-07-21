За жестокое нападение будут судить мужчину в Алексине Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд готовится рассмотреть уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый предстанет перед судом по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия).

Инцидент произошел 28 марта в Алексине. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый проходил мимо дома на улице Горной. Увидев на балконе знакомую, к которой испытывал неприязнь, он вступил с ней в конфликт.

Ситуация переросла в драку, когда женщина вышла на лестничную площадку в сопровождении приятеля. Обвиняемый достал молоток и нанес мужчине удар по голове. Между ними завязалась борьба, в ходе которой нападавший ударил потерпевшего молотком еще не менее двух раз.

Пострадавший смог защититься, достав нож и нанеся ответные удары до тех пор, пока нападавший не прекратил агрессию.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела переданы в суд.