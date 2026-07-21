Серьезный срок за серию преступлений получил рецидивист из Ефремова Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовский межрайонный суд вынес приговор 39-летнему местному жителю Максиму Макарову, ранее неоднократно судимому за имущественные преступления. Мужчина признан виновным в совершении кражи и разбоя.

Первое преступление было совершено в период с 15 по 16 марта. Злоумышленник похитил аккумулятор из автомобиля ВАЗ-21213. Ущерб владельцу транспортного средства составил более 7 тысяч рублей.

Более тяжкое преступление последовало 18 марта. В магазине на Тульском шоссе в Ефремове преступник попытался украсть продукты питания общей стоимостью свыше 500 рублей. Когда работник торговой точки попытался остановить правонарушителя, тот схватил мужчину за шею. Затем, угрожая складным ножом, злоумышленник скрылся с места преступления.

Суд приговорил преступника к 4,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.