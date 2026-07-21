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НовостиОбщество21 июля 2026 9:38

В Тульской области браконьеров крупно оштрафовали за незаконную рыбалку на Оке

Они заплатят по 200 тысяч рублей
Анна КОНЕВА
В Тульской области браконьеров крупно оштрафовали за незаконную рыбалку на Оке

В Тульской области браконьеров крупно оштрафовали за незаконную рыбалку на Оке

Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд при поддержке Тульской транспортной прокуратуры вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в незаконной добыче водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору.

В ноябре 2025 года мужчины на надувной лодке с мотором установили сети в акватории реки Оки в запрещенное время и выловили рыбу в зимовальных ямах. Ущерб составил около 32 тысяч рублей.

Вину они признали полностью. Суд назначил каждому штраф в 200 тысяч рублей. Лодка с мотором конфискована, сети и 29 особей рыбы подлежат уничтожению.