В Тульской области браконьеров крупно оштрафовали за незаконную рыбалку на Оке Фото: Алексей ФОКИН.

Алексинский межрайонный суд при поддержке Тульской транспортной прокуратуры вынес приговор двум местным жителям, признанным виновными в незаконной добыче водных биоресурсов группой лиц по предварительному сговору.

В ноябре 2025 года мужчины на надувной лодке с мотором установили сети в акватории реки Оки в запрещенное время и выловили рыбу в зимовальных ямах. Ущерб составил около 32 тысяч рублей.

Вину они признали полностью. Суд назначил каждому штраф в 200 тысяч рублей. Лодка с мотором конфискована, сети и 29 особей рыбы подлежат уничтожению.