Тульский спортсмен успешно выступил на всероссийских соревнованиях по практической стрельбе Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Курске состоялся второй этап Кубка России по практической стрельбе в пневматических дисциплинах. В соревнованиях приняли участие около 60 стрелков из 11 регионов России.

Тульский спортсмен Елисей Лебедев продемонстрировал высокий уровень подготовки и завоевал две медали. В личном зачете он стал победителем соревнований, а в дисциплине дуэльной стрельбы в серийном классе завоевал бронзовую награду.

Тренировал Елисея мастер спорта по практической стрельбе Владимир Сафонов.