Туляк осужден за незаконный оборот наркотиков Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд города Тулы вынес приговор 55-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении двух серьезных преступлений: незаконного хранения наркотиков без цели сбыта и их незаконного сбыта.

Следствием установлено, что в период с 1 февраля по 18 марта 2026 года подсудимый собирал дикорастущую коноплю в районе поселка Елькино. После этого высушивал и измельчал его, получая наркотическое вещество каннабис (марихуану). Незаконно изготовленное вещество хранил у себя дома.

Правонарушение было выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий. 18 марта при попытке сбыта оба участника сделки были задержаны сотрудниками полиции. У злоумышленника изъяли 2,5 грамма наркотического вещества.

При обыске жилища обвиняемого правоохранители обнаружили и конфисковали дополнительное количество каннабиса общей массой 35 граммов. Подсудимый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил Андрея Полякова к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.