В День Казанской иконы Божией Матери в Туле пройдет массовое крещение младенцев из многодетных семей Фото: Алексей ФОКИН.

Сегодня, 21 июля, в Туле в рамках акции «Многодетность – дар Божий» состоится массовое крещение младенцев, рожденных в многодетных семьях. Проект направлен на укрепление традиционных христианских семейных ценностей и поддержку института многодетной семьи.

Акция организована министерством социальной защиты Тульской области и Тульской епархией. Инициатором выступил протоиерей Сергей Резухин.

В таинстве примут участие десять младенцев, родившихся в многодетных семьях региона в 2026 году. Обряд пройдет в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы.

День Казанской иконы Божией Матери — один из самых почитаемых православных праздников, и проведение акции именно в этот день символизирует духовную поддержку семьи, материнства и традиционных ценностей.