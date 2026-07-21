ДТП с наездом на пешехода произошло в Ефремове Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в городе Ефремов Тульской области поздно вечером 19 июля. Около дома 4А по улице Мира автомобиль совершил наезд на пешехода.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Ниссан Ноут» сбил женщину-ровесницу Пешеход пересекала дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшая получила различные травмы. Женщину экстренно госпитализировали. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.