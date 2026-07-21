Транспортная прокуратура защитила права работника строительной компании в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области успешно разрешился трудовой конфликт между работником и ООО «ИнжСтрой». После обращения сотрудника в транспортную прокуратуру началась проверка соблюдения трудового законодательства в организации.

Выяснилось, что при увольнении тот не получил положенный расчет. Сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей. В связи с этим прокуратура приняла решительные меры.

Генеральный директор компании получил представление об устранении нарушений трудового законодательства. Кроме того, в отношении руководителя было возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.

Благодаря вмешательству надзорного органа ситуация получила быстрое разрешение. Работодатель полностью погасил задолженность перед бывшим сотрудником. С учетом компенсации за задержку заработной платы работник получил около 800 тысяч рублей.